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Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:05

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da 4 yıldız için ayrılık ihtimali

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 yıldız için ayrılık ihtimali

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 4 yıldızı transferin gözdesi konumunda. Galatasaray'ın transfer için cazip teklifler aldığı belirtiliyor.

Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da birçok futbolcu sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında olduğu ifade edildi.

O isimler şöyle sıralandı:

- Barış Alper Yılmaz: Oyuncu için Aston Villa, West Ham United ve Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.
- Abdülkerim Bardakcı: Oyuncuya Suudi Arabistan ve Rusya'dan cazip tekliflerin olduğu vurgulandı.
- Davinson Sanchez: Başarılı stoper için Napoli'nin teklif hazırladığı kaydedildi.
- Kaan Ayhan: Milli savunmacı için Fiorentina'nın devreye girdiği ifade edildi.

(Milliyet)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da 4 yıldız için ayrılık ihtimali
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