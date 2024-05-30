SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 yıldız için ayrılık ihtimali

Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da birçok futbolcu sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında olduğu ifade edildi.



O isimler şöyle sıralandı:

- Barış Alper Yılmaz: Oyuncu için Aston Villa, West Ham United ve Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.

- Abdülkerim Bardakcı: Oyuncuya Suudi Arabistan ve Rusya'dan cazip tekliflerin olduğu vurgulandı.

- Davinson Sanchez: Başarılı stoper için Napoli'nin teklif hazırladığı kaydedildi.

- Kaan Ayhan: Milli savunmacı için Fiorentina'nın devreye girdiği ifade edildi.

(Milliyet)