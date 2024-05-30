Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı golcü için yarışta! İtalyanlar duyurdu
Giriş Tarihi: 30.5.2024 14:40 Son Güncelleme: 30.5.2024 15:25

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı golcü için yarışta! İtalyanlar duyurdu

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı golcü için yarışta! İtalyanlar duyurdu

2024-2025 sezonu öncesi özellikle yabancı sayısının 12 olmasının ardından kulüpler transferde nokta atışı yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine santrfor konusunda Arkadiusz Milik'i aldı. İtalyanların duyurduğu haberde oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim bonservisi Juventus'ta bulunan Arkadiusz Milik. Oyuncunun da İstanbul seçeneğini ilk sıraya yazdığı öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milik çin Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Arabistan takımlarının ilgisi var.

Bonservisi Juventus'ta bulunan Milik için İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği İtalyan basınında geniş yer buldu. Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

Milik'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Juventus ise oyuncu için daha düşük teklifleri değerlendirme kararı aldı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı golcü için yarışta! İtalyanlar duyurdu
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