SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı golcü için yarışta! İtalyanlar duyurdu

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim bonservisi Juventus'ta bulunan Arkadiusz Milik. Oyuncunun da İstanbul seçeneğini ilk sıraya yazdığı öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milik çin Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Arabistan takımlarının ilgisi var.

Bonservisi Juventus'ta bulunan Milik için İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği İtalyan basınında geniş yer buldu. Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

Milik'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Juventus ise oyuncu için daha düşük teklifleri değerlendirme kararı aldı. (Fotomaç)