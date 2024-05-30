Trabzonspor’da hedef Okay Yokuşlu! Fırtına, eski oyuncusunu istiyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayıp ülkemizi Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsil edecek Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Gelecek sezon için "Daha hızlı, daha agresif, daha baskılı, daha temaslı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" açıklamasını yapan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, scout ekibinin bu özellikleri barındırdığını düşündüğü Okay Yokuşlu ile Can Bozdoğan önerilerine sıcak baktığı belirtildi.

2018 yılında bordo-mavili takımdan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, son 2 sezondur İngiltere'de West Bromwich forması giyiyor. Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki orta saha, Montella tarafından A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosuna davet edildi.

Trabzonspor kurmayları, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Okay'ın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfer görüşmesi yapacak.