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Giriş Tarihi: 31.5.2024 16:50 Son Güncelleme: 31.5.2024 17:00

Ali Koç açıkladı: "Oyuncumuza 12 milyon euro teklif aldık"

Ali Koç açıkladı: Oyuncumuza 12 milyon euro teklif aldık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı ve seçim öncesi flaş bir hamle yaptı. Hocasını bulan sarı-lacivertli yönetim, takımdaki yıldızlar için gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Ali Koç, takımın yıldız oyuncusuna gelen bir teklifi açıkladı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli hocayla anlaşan Fenerbahçe'de aynı zamanda takımın yıldızlarına da teklifler gelmeye başladı.

"12 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ"

Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Jayden Oosterwolde'ye devre arası 12 milyon Euro teklif geldi vermedik." dedi.

"İrfan ve Osayi'nin sözleşmeleri bitiyor görüşmelere başladık. Takımımızda Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular var. Olağanüstü teklif olmadığı takdirde; Ferdi, Szymanski, Osayi ve İrfan Can'dan hiçbirini vermeyeceğiz." dedi.

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Ali Koç açıkladı: "Oyuncumuza 12 milyon euro teklif aldık"
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