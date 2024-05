Ali Koç: Önümüzdeki sezon şampiyon olma zamanımız gelmiştir

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya gelen Başkan Koç, "Bir sonraki dönem için arkadaşlarımız ile yola çıkarken, 'Yarınların Fener'i için yola çıkıyoruz' dedik. Yarınlar için çok güzel tohumlar ektik. Bazıları meyve verdi, bazıları meyve vermek üzere, bazıları için de biraz daha zaman var. Başlattığımız yolculuğumuzu tamamlama sorumluluğu ile bu sorumluluğu hissettiğim için içinde bulunduğumuz bu mücadeleye omuz omuza vererek, hep birlikte kazanabileceğimizi söylemek için buradayım. Son 6 ayda sisteme karşı verdiğimiz mücadele hepimizin malumu. Bu futbol düzeninin içindeki bu mücadelede ancak omuz omuza gelebilirsek, camianın gücünü, potansiyelini en üst seviyeye çıkartabilirsek muvaffak olabiliriz. Çünkü Fenerbahçe için her şeye değer" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye başkan ve yönetici olan kişinin büyük fedakarlık yaptığını belirten Ali Koç, "Kimse Fenerbahçe'nin başına gelip, isteyerek, bilerek kulübü mali açıdan önünü göremez hale düşürmez. Dönemin yönetimi ne yaptığının farkında değilmiş. Söz vermek kolay ama uzun vadeli plan yapmadan verilen sözlerin geçerliliği ne kadardır? Biz Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla değil, popülist söylemlerle hiç değil, sadece heyecan uyandırmak adına yapılmayacak vaatlerle, mimari çizimlerle değil, somut, ayağı yere basan, uzun vadeli planlar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.Başkan Koç, tüm branşlarda yarışta olduklarını hatırlatarak, "Ne mutlu ki bize yarıştığımız her rekabette kendi takımımızı destekliyoruz. Rakiplerimiz gibi branşa göre forma değiştirmiyoruz. Ezeli rakiplerimiz, kendileri rekabet edemedikleri için biz ne zaman finallerde oynasak başka takımları tutmak zorunda kalıyorlar. Bu bizim için büyük bir gurur ve zenginliktir" değerlendirmesini yaptı.Son yıllarda doğru adımlar attıklarını ve transfer başarısı yakaladıklarını belirten Başkan Koç, futbol A takımıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:"Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak bütün sporcularımızın bir damla alın teri için, başarısı için her şeyi veririm. Geldiğimden beri bine yakın sporcumuza mektup yazmışımdır. Ancak onların emeğini, başarılarını anlatmakta hiçbir zaman geri durmayacağız. Sporcularımızın başarıları ile dalga geçenler var. Hadlerini bildireceğiz. Ne yazık ki bunlar, bizim içimizde olan insanlar. Futbolda arzuladığımız, hedeflediğimiz, hatta bazı sezonlarda hak ettiğimiz başarıyı henüz yakalayamadık. Şampiyonluklarımız çalındı diyebilir miyiz? Net bir şekilde diyebiliriz. Bu sene de gördünüz, bunun da farkındayız. Son iki sezonda daha önceki hatalardan arınmış, eski kararlardan ders almış, tecrübe kazanmış, finansal olarak rahatladıkça, nasıl kadro kurduğumuzu, nasıl hocalara yatırım yaptığımızı; tünelin sonunda iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Doğru seçimler yapılıyor. Geçen sene 56 milyon Euro satış yaptık. Avrupa'nın 5 büyük ligine satış yapıp, Avrupa futbolunun radarına girdik. Şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayan kadromuzu kurduk. Artık önümüzdeki sezon şampiyon olma zamanımız gelmiştir. 10 senedir hak ediyoruz. Herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü aldık, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Deplasmanda namağlubuz, en az yenilen takımız, en çok gol atan takımız, en iyi averajı olan takımız, iki sezondur Avrupa'da yarı finalin kapısından dönüyoruz. Bunlar üst üste koyduğumuz güzel şeyler. Bizler için umut veriyor. Bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Seneye herkesi yeneceğiz, sistemi de yeneceğiz. En büyük özlemimiz olan futboldaki şampiyonluğu bir giderdiğimiz zaman cam tavanı kırdığımız zaman şampiyonluklarımız arka arkada gelecektir. 3 Temmuz'dan beri yaşatılanları, hepsini yıkıp atacağız, böcekleri ezeceğiz. Temiz futbol Türkiye'ye yerleştiği zaman Fenerbahçe'nin başarılarının ne kadar artacağını hep beraber tecrübe edeceğiz, tanıklık yapacağız."Fenerbahçe Futbol Akademisi projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Koç, "Fiziksel proje olarak, hayal ettiğim, Türkiye'nin en iyisi olacağına inandığım, aynı stadımızda olduğu gibi örnek olup başka kulüplerin de bu alanlara yatırım yapacağı Fenerbahçe Futbol Akademisi projesini inşallah 2 sezon sonunda yaz kampını orada yapmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe'nin bütün futbol faaliyetleri Maltepe'deki tesisimize taşınacak" dedi.Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda kadroyu korumakta kararlı olduklarını belirten Koç, Erkek Basketbol Takımı'nın da önümüzdeki sezon iddialı olacağını belirtti. Ali Koç, "Sarı Melekler'in bütün kadrosunu koruduk. Arina, Melissa, Ana Cristina, Eda da bizde kalacak. Orası için 1 tane transferimiz kaldı. Erkek Basketbol Takımı'mıza Avrupa'nın en iyi hocalarından birini getirdik, tutmadı. Geçmişin aksine çok çabuk karar verdik, yeni bir hoca getirdik. Bizim DNA'sına çok daha iyi uyan, geçmişte formamızı giymiş bir ismi (Sarunas Jasikevicius) getirdik. Hocamız kendisinin kurmadığı kadroyla bizi Final Four'a götürdü. İnşallah kendisinin kuracağı kadro ile bize Euroleague kupasını getirecektir" ifadelerini kullandı.Ali Koç, Ülker Stadyumu'nun akustiği ve kale arkalarında yapılacak yeniliklerle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:"Stadın akustik problemi; bunun fiziki konusu var, teknolojik konusu var, bir de taraftar konusu var. Diğer büyük kulüplerin stadyumlarında gerek rakip takıma, gerek hakeme çok daha baskılar oluyor. Bizim 3 tane projemiz var. Olmayacak vaatlerle gelmiyoruz. Stadın üstündeki panelleri tamamen hava almayacak şekilde uzatacağız, ses içeride kalsın diye. Maç olmadığı günlerde oranın hava sirkülasyonu gerekiyor. Açılıp-kapanır paneller olarak dizayn ettirdik. Ses sistemimiz için yaklaşık 1,5 milyon Euro'luk yatırım. Kuvvetli bir yönetimimiz olduğu için, hazır sponsorlarımız olduğu için bu konuyu da eylül ayına yetiştirmeyi planlıyoruz."