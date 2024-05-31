Aziz Yıldırım: Önemli olan Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesi

Fenerbahçe Kulübü'nde 9 Haziran'da gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da mevcut başkan Ali Koç ile başkanlık yarışı verecek Aziz Yıldırım, Mersin'deki bir otelde taraftarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, takımın durumuna değinerek, "Fenerbahçe raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kayıyor. Siz bunu görüyor musunuz bilmiyorum ama biz görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla karar verdik; bu raydan çıkan vagonu raya oturtup, devam etmesini sağlayalım diye. Ben ve arkadaşlarım şampiyonluk sözü veriyoruz. Bu şampiyonluk sözünü de çocukların, gençlerin üzülmemesini ve orta yaşların üstünde olanların da üzülmemesini sağlamak için veriyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız diyoruz. Dün belirttim, yine belirtiyorum; seçildikten sonra ilk yıl Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsak, olağanüstü kongre yapacağım. Bunu da herkes bilsin. Takımı şampiyon yapmazsak ayrılacağız" diye konuştu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğuna dikkat çekerek, "60 bin üyesi olan Fenerbahçe'de başkan adayı, yönetim çıkmıyor. Bunun için size de üzülerek söylüyorum, niye çıkmıyorsunuz diye soruyorum. Neden gelmiyorsunuz. 60 bin üye olmuş. 10 bin 10 yılını dolduran üye var. Bir kişi de çıkıp ben başkan adayıyım, ben yönetimi de yaptım geldim demiyor. Bunu sadece Mersin için değil. İstanbul'da, Denizli'de gittiğim yerlerde de söyledim. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Eylül-Ekim gibi söylemiştim; Fenerbahçe'de FETÖCÜ, hocacı, kulüpten menfaat sağlayan birisi olursa, kulüpten hiç kimse aday olmasa gelirim aday olurum dedim. Maalesef hiçbiriniz kulübe sahip çıkmıyorsunuz. Her şey dernek içinde 50 bilet aldık İstanbul'a gittik, şunu yaptık, bunu yaptık. Fenerbahçelilik bu değil. Burada dernekte boğulmayın. Dışarıya açılın. Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Ankara olarak birleşin. Bir ekip yapın. Gerekirse 2 ekip yapın. Gelin aday olun. Kaybetseniz ne olur. Yarın ben kaybetsem ne olacak? Bana bir şey olmaz ama aday olarak görevimi yaptım. Geldim, kulübe sahip çıkıyorum. Biz başarılı olma mecburiyetindeyiz, şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz, daha çok üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak, şampiyon yapmaktır. Tarih şampiyonları yazar, 2'ncileri yazmaz" şeklinde konuştu.

"KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞ DİYE BİR ŞEY DEMEDİM"

Toplantıda bir taraftarın Mourinho'yu gündeme getirmesi üzerine Yıldırım, "Yönetim, Jose Mourinho ile anlaşmış sanırım. O taraf bana sordu, 'İmzalayın, biz kazanırsak beraber çalışırız, sorun yok' dedim. Kalıbının adamı değilmiş diye bir şey demedim. Dedim mi öyle bir şey! Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe. Önemli olan Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi!" ifadesini kullandı.