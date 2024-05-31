Galatasaray yeni dinamosunu İngiltere’de buldu

Trendyol Süper Lig'de rekor puanla şampiyon olan Galatasaray, 24. kez lig kupasını müzesine götürdü. Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer girişimlerine başlayan yönetim hareketli günler geçiriyor.

Transfer için adımlarını atan Cimbom'un hedefindeki isimlerden biri de İngiliz ekibi Sheffield United'ta forma giyen Gustavo Hamer...

Takvim'in haberine göre Cimbom, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.

17.3 MİLYON EURO VERDİLER

Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha planlandı. Bu transferi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok istediği iddai edildi.