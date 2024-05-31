Kerem Aktürkoğlu transfer için gün sayıyor...

Lig döneminin kapanmasının ardından G.Saray'ın yıldızları da transferle gündemde. Aslan'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad kapıyı çalarken pazarlıklar da başladı. Yönetim 15 milyon Euro artı bonuslar isterken İspanyol ekibinin ardından Hollanda'dan Ajax da devreye girdi. Her iki kulüp de Avrupa şampiyonası başlamadan işi bitirmek isterken sarı-kırmızılılar ise eli güçlü taraf olarak kendi istediği bonservisten aşağıya inmiyor.