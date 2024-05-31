SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Lamela’dan müjdeli haber

Süper Lig devlerinden Beşiktaş beklentilerin altında geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlamayı başardı. Siyah-Beyazlılar, kupa zaferi ile teselli bulurken gelecek sezon için kolları sıvadı. Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Kartal'da bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Son olarak Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Arjantinli sağ kanat oyuncusu Siyah-Beyazlılar'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacağı ve bu teklife sıcak bakabileceği söylendi. Bu sezon Sevilla formasıyla 19 resmi maça çıkan Erik Lamela bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

