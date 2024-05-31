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Giriş Tarihi: 31.5.2024 17:20

Wesley Sneijder'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması!

Wesley Sneijder’den Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını doğruladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı.

"MAÇLARINA GİDEMEM"
Di Marzio'ya konuşan Wesley Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı. Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho için kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Wesley Sneijder'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması!
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