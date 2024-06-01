SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho için tüm yollar İstanbul’a çıktı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile bir önceki başkan Aziz Yıldırım, seçimlerde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken her ikisinin de en büyük vaadi Jose Mourinho'yu takımın başına getirmekti. Aziz Yıldırım'ın "Anlaşmaya yakınız, görüştük" sözlerinin ardından Ali Koç kesenin ağzını açtı ve harekete geçip "Resmen anlaştık" bilgisini verdi.
2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilerin yaptığı 2+1 yıllık teklifi kabul etti ve iki yıl için toplam 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'evet' dedi.
7 MADDEDE PERDE ARKASI
1- 3 Hafta önce ilk olarak Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.
2- 2 Hafta önce Mario Branco da bu hamle üzerine Mourinho'nun maliyetini araştırmaya başladı.
3- 2 gün önce Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladı.
4- 30 Mayıs gecesi Ali Koç, Mario Branco, Acun Ilıcalı üçlüsü Mourinho için daha büyük bir adım atmaya karar verdi ve gece saatlerinde görüntülü konuşma yapıldı.
5- Jose Mourinho operasyonunu gerçekleştiren kişi yeni yönetim kuruluna seçilen Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamı ikna etti.
6- Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın projelerinden çok etkilendi, diğer aday Aziz Yıldırım'ı veto ederek görüşmeyi de iptal etti.
7- Ali Koç, Acun Ilıcalı'yla birlikte Mourinho'yu getirmek için Londra'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi finali sonrası görüşme gerçekleşecek.
"BU TAKIMA AVRUPA KUPASI GETİRİRİM"
Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco, perşembe günü Jose Mourinho ile görüntülü konuşurken Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi:
"Şampiyonlar Ligi elemelerinde F.Bahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri de Partizan. Onları analiz ettim. F.Bahçe'nin de son G.Saray ve İstanbulspor maçlarını takip ettim. En son Roma'da Avrupa Kupası kazandım, F.Bahçe'de yeniden istiyorum."
TAZMİNATTAN 94 MİLYON EURO
Kariyerinde 5 farklı kulüp yönetimi tarafından kovulan (Chelsea, M.United, R.Madrid, Tottenham, Roma) Mourinho, toplamda 94 milyon Euro tazminat kazandı.