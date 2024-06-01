SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho için tüm yollar İstanbul’a çıktı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile bir önceki başkan Aziz Yıldırım, seçimlerde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken her ikisinin de en büyük vaadi Jose Mourinho'yu takımın başına getirmekti. Aziz Yıldırım'ın "Anlaşmaya yakınız, görüştük" sözlerinin ardından Ali Koç kesenin ağzını açtı ve harekete geçip "Resmen anlaştık" bilgisini verdi.

2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilerin yaptığı 2+1 yıllık teklifi kabul etti ve iki yıl için toplam 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'evet' dedi.