EURO 2024 para basacak! Böyle ödül görülmedi

A MİLLİLER'İN İLK MAÇI 18 HAZİRAN'DA

Montella liderliğindeki Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü karşılaşacak. Milli Takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile üçüncü karşılaşmasını 26 Haziran Çarşamba Çekya ile oynayacak.

İLK 2 VE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER TURLAYACAK

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F GRUBU: TÜRKİYE, GÜRCİSTAN, PORTEKİZ, ÇEKYA