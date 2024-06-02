Lukaku 45 milyon Euro!

Seçimi kim kazanırsa kazansın teknik direktör olarak Jose Mourinho ile çalışacağı Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'nın alınmasını talep ettiğini açıklamıştı.Ancak Belçikalı golcünün transfer maliyeti çok yüksek. Chelsea'nin, iki yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrforun kiralanmasına sıcak bakmadığı ve bonservisi için serbest kalma bedelini talep ettiği bildirildi.Kulüp takımları düzeyinde en çok Jose Mourinho ile çalışan Romelu Lukaku (Chelsea, M.United ve Roma'da), Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı 101 karşılaşmada 47 gol, 12 asist üretti.Geçtiğimiz sezon son dakikadaattığı gollerleFenerbahçe'yiyarışta tutan MichyBatshuayi ile ilgilisürpriz bir gelişmeyaşandı. Sarı-lacivertliyönetimin, Belçikalısantrforun sözleşmesindebulunan 1yıllık opsiyonu kullanarakkontratınıuzattığı kaydedildi.Milli davet almayarakAvrupaŞampiyonası'na katılmafırsatını kaçıran30 yaşındaki oyuncunun,yedek kalmakistemediği içinayrılmayı düşündüğükonuşuluyordu.