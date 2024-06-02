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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Lukaku 45 milyon Euro!

Lukaku 45 milyon Euro!

Mourinho’nun alınmasını istediği Belçikalı golcünün maliyeti el yakıyor. Chelsea transfere onay vermek için serbest kalma bedelinin ödenmesini talep ediyor

Seçimi kim kazanırsa kazansın teknik direktör olarak Jose Mourinho ile çalışacağı Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'nın alınmasını talep ettiğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcının özellikle Lukaku konusunda istekli olduğu kaydedildi. Ancak Belçikalı golcünün transfer maliyeti çok yüksek. Chelsea'nin, iki yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrforun kiralanmasına sıcak bakmadığı ve bonservisi için serbest kalma bedelini talep ettiği bildirildi. Bu rakamın da 44.6 milyon Euro (1.5 milyar TL) olduğu aktarıldı.

EN ÇOK JOSE İLE ÇALIŞTI
Kulüp takımları düzeyinde en çok Jose Mourinho ile çalışan Romelu Lukaku (Chelsea, M.United ve Roma'da), Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı 101 karşılaşmada 47 gol, 12 asist üretti.

MİCHY BATSHUAYİ'NİN OPSİYONU KULLANILDI
Geçtiğimiz sezon son dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'yi yarışta tutan Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Belçikalı santrforun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratını uzattığı kaydedildi. Milli davet almayarak Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatını kaçıran 30 yaşındaki oyuncunun, yedek kalmak istemediği için ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu. Geride kalan sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol ve 3 asist üretti.
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Lukaku 45 milyon Euro!
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