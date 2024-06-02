SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal için Solskjaer iddiası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer'le ilgilendiği ileri sürüldü. Mirror'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'den vazgeçmiyor.

Beşiktaş'ın Fernando Santos'la Nisan ayında yollarını ayırmasının ardından, 51 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübün teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor" yorumunu yaptı. Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.