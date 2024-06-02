SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lukaku 45 milyon Euro

Seçimi kim kazanırsa kazansın teknik direktör olarak Jose Mourinho ile çalışacağı Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'nın alınmasını talep ettiğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcının özellikle Lukaku konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Ancak Belçikalı golcünün transfer maliyeti çok yüksek. Chelsea'nin, iki yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrforun kiralanmasına sıcak bakmadığı ve bonservisi için serbest kalma bedelini talep ettiği bildirildi. Bu rakamın da 44.6 milyon Euro (1.5 milyar TL) olduğu aktarıldı.

EN ÇOK JOSE İLE ÇALIŞTI

Kulüp takımları düzeyinde en çok Jose Mourinho ile çalışan Romelu Lukaku (Chelsea, M.United ve Roma'da), Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı 101 karşılaşmada 47 gol, 12 asist üretti.