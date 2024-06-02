SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Sardar Azmoun’u istiyor

Jose Mourinho'yla anlaşan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına da başlamış durumda... 61 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yönetimden ilk isteği Romelu Lukaku idi... İkinci talebinin ise Sardar Azmoun olduğu ortaya çıktı. Alman basınının haberine göre; Jose Mourinho, 29 yaşındaki santrforun takıma kazandırılmasını istedi.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Bild; Jose Azmoun'u yakalayacak mı? başlığıyla verdiği haberinde; Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği bilgisini paylaştı. Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi olan Sardar Azmoun'u Jose Mourinho, sezon başında Roma'ya transfer etmişti. Roma'daki kiralık kontratı biten Sardar, Alman ekibine geri döndü.

AZMOUN, FENERBAHÇE TARAFTARI

İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun daha önce verdiği bir röportajda Fenerbahçe'ye sempatisinin olduğunu açıklamıştı:

"Türk kültürünü çok seviyorum. Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez. Fenerbahçe'yi çok seviyorum."

