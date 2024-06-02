Tekliflere ret

Trabzonspor'da mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye alındı.ilgi olduğu belirtilirken, bunun yeterli görülmediği vurgulandı. Deneyimli eldiven, daha çok İngiltere'den teklif bekliyor.Bu sezon en dikkat çekici oyuncular arasındakiTrabzon'da kalmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler, teknik ekiple görüşüldükten sonra değerlendirmeye alınacak. Ayrıcailgi kağıdı gönderdi. Yönetim, rakama göre karar verecek.Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Mısırlı sol kanada özellikle ülkesinden ve Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor.Milli takımda olan Trezeguet, hazırlık maçlarında kendisiyle ilgilenen kulüpler tarafından takip edilecek.