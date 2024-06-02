Yuvana dön Biliç!

Yunan ekibi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu ile temasta olan Beşiktaş'ın bir yandan daHırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta Biliç ile temasa geçerekteklifini sundu. Suudi Arabistan'da Al Fateh'in başında bulunan 55 yaşındaki deneyimli futbol adamı, henüz net bir cevap vermezken Beşiktaşlı kurmaylara,dediği öğrenildi.Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunanBilic'in, 2013-15 arasında görev yaptığı Beşiktaş'a ılımlı yaklaştığı bildirildi. Kartal'ın,Biliç'in Türkiye'ye gitmesi için Suudiler'in sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı fakat Beşiktaş'ın iyi bir maaş teklifi yapması gerektiği vurgulandı. Bu arada Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemde olan Giovanni van Bronckhorst ile de temas kurdu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'yu çalıştıran Hollandalı hoca şu anda boşta...