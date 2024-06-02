Yuvana dön Biliç!

Yunan ekibi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu ile temasta olan Beşiktaş'ın bir yandan da eski çalıştırıcısı Slaven Biliç'i listesine aldığı ileri sürüldü.
Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta Biliç ile temasa geçerek "Yuvana geri dön"
teklifini sundu. Suudi Arabistan'da Al Fateh'in başında bulunan 55 yaşındaki deneyimli futbol adamı, henüz net bir cevap vermezken Beşiktaşlı kurmaylara, "Cömert teklifiniz için teşekkür ederim. Bunu düşünmem lazım. Bana biraz zaman verin"
dediği öğrenildi.
VAN BRONCKHORST YENIDEN GÜNDEMDE
Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan (6 milyon Euro alıyor)
Bilic'in, 2013-15 arasında görev yaptığı Beşiktaş'a ılımlı yaklaştığı bildirildi. Kartal'ın, Al-Fateh'e tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.
Biliç'in Türkiye'ye gitmesi için Suudiler'in sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı fakat Beşiktaş'ın iyi bir maaş teklifi yapması gerektiği vurgulandı. Bu arada Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemde olan Giovanni van Bronckhorst ile de temas kurdu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'yu çalıştıran Hollandalı hoca şu anda boşta... Van Bronckhorst'un teklife sıcak baktığı kaydedildi.