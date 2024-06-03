EURO 2024’te final Berlin Olimpiyat’ta oynanacak

Geçmişte 100 bin kişilik kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat Stadı, 1936 Olimpiyat Oyunları için inşa edildi. Stat, olimpiyatların ardından birçok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam etti. Berlin Olimpiyat Stadı, Almanya Kupası'nda 1985'ten bu yana final maçlarının oynanmasıyla Alman futbol kültüründeki yerini sağlamlaştırdı.

FİNALLERİN STADI

Olimpiyat Stadı, 1936 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı. Stat, İtalya'nın Fransa karşısında penaltılarla zafere ulaştığı 2006 FIFA Dünya Kupası'nda final dahil 6 maça ev sahipliği yaptı. Bu maçtan 9 yıl sonra ise Barcelona, Berlin Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğindeki 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u yenerek mutlu sona ulaştı. Ayrıca 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılış maçı da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

ATLETİZMDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Berlin Olimpiyat Stadı, dünya standartlarında bir müzik alanı ve futbol stadı olmasının yanı sıra atletizm tarihinde de önemli yere sahip. Jamaikalı atlet Usain Bolt'un performansıyla tarihe geçtiği Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası, sporseverlerin unutamadığı organizasyonlar arasında yer aldı. Bolt, 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19 saniyelik ulaşılması güç rekorlarını bu statta kırdı.

EURO 2024 MAÇLARI

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

15 Haziran: İspanya-Hırvatistan

21 Haziran: Polonya-Avusturya

25 Haziran: Hollanda-Avusturya

29 Haziran: Son 16 turu

6 Temmuz: Çeyrek final

14 Temmuz: Final

AVRUPA'NIN BOHEM ŞEHRİ BERLİN

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın başkenti Berlin, tarihi dokusu, kültürel etkinlikleri ve bohem havasıyla Avrupa'nın önemli destinasyonları arasında bulunuyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve yaklaşık 3,7 milyon nüfusla Almanya'nın en kalabalık kenti Berlin, etnik olarak dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri konumunda. Berlin'de yaşayan 200 bine yakın Türk ise şehirdeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturuyor. Bir yanda ağır tahribata yol açan savaşın izleri, bir yanda sokak sanatçılarının elinden çıkan rengarenk duvar resimleriyle tarih ile modernizmin iç içe geçtiği Berlin, dünyanın en yeşil ve temiz şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

KÜLTÜR BAŞKENTİ

Berlin, 1710'da Prusya'nın başkenti olmasıyla Avrupa'da ekonomik, siyasal ve kültürel alanda önemli hale geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise yoğun bombardıman altında kalan ve harabeye dönen şehir, savaştan sonra en iyi şekilde restore edilen yapılarıyla ağır tahribatın etkilerini kısa sürede atlatmayı başardı. Hareketli bir tarih yaşayıp hızlı bir değişim süreci geçiren, çok sayıda sanat galerisi, tiyatro ve müze barındıran Berlin, yıl içinde çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Almanya'nın sadece siyasi değil, aynı zamanda da kültür başkenti olan Berlin'de Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası, Bergama Müzesi, Berlin Katedrali ve Holokost Anıtı, şehrin başlıca görülmesi gereken yerleri arasında yer alıyor.

BERLİN DUVARI

Şehir, 1961'den 1989'a kadar "Utanç Duvarı" ismiyle de bilinen Berlin Duvarı tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölündü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD, Fransa ve Birleşik Krallık kontrolünde Batı Berlin ve SSCB kontrolünde Doğu Berlin olarak şehri ikiye ayıran 46 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı inşa edildi. Berlin Duvarı'nın yapımına 1961'de başlandı ve Berlinlilerin doğudan batıya geçişi en katı yöntemlerle engellendi. Duvarın yıkılma kararı ve 1990'da iki tarafın resmen birleşmesiyle Berlin, eyalet şehir olarak eski bütünlüğüne kavuştu ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

BERLİN'DE FUTBOL

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda Hertha Berlin ve Union Berlin, başkentin öne çıkan kulüpleri olarak göze çarpıyor. Maçlarını Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynayan Hertha Berlin, 2022-2023 sezonunda küme düşmekten kurtulamadı. Yoluna ikinci ligde devam eden Hertha Berlin, 1930 ve 1931'de olmak üzere iki kez Almanya ligi şampiyonluğu yaşadı. Uzun yıllar alt liglerde mücadele eden Union Berlin ise 2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. Maçlarını An der Alten Försterei Stadı'nda oynayan Union Berlin, ligde kalıcılık sağlamasının yanı sıra son 3 sezonda Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi.

DÖRTLÜ FİNAL 3. KEZ BERLİN'DE OYNANDI

Berlin, futbolun yanı sıra atletizm ve basketbol organizasyonlarıyla da spor dünyasında önemli yer edindi. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, bu sene tarihte üçüncü kez Berlin'de düzenlendi. Berlin, daha önce 2009 ve 2016'da ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'i bu sene bir kez daha üstlendi. Ayrıca atletizmde 6 büyük maraton yarışından biri olan ve son yıllarda en fazla dünya rekorunun kırıldığı Berlin Maratonu, spor dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alıyor.