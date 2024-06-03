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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:49

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Amrabat, Aslan'ı takibe aldı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Amrabat, Aslan’ı takibe aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için düşünülen Sofyan Amrabat ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın geçen yıl Manchester United'ın devreye girmesiyle elinden kaçırdığı Sofyan Amrabat bu yıl da transferde sarı kırmızılıların gündeminde yer alırken Faslı yıldız ile ilgili olarak çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amrabat sosyal medyadan Galatasaray Kulübü'nü takip etmeye başladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur daha önce Sofyan Amrabat ile ilgili olarak "Büyük ölçüde anlaşmıştık. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi" açıklamasını yapmıştı.

20+5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Ada ekibinin yolunu tutan Ambarat, Manchester United'da 30 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı. Bonservisi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibi ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Amrabat, Aslan'ı takibe aldı
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