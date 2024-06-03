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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:28 Son Güncelleme: 3.6.2024 13:29

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Rafa Silva'ya teklif

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Rafa Silva’ya teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan Rafa Silva için hamle geldi. Sarı-kırmızılıların, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya teklifini yaptığı ileri sürüldü.

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Gianluigi Longari, Galatasaray'ın Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen ancak transferi resmiyet kazanmayan Rafa Silva'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı. (Akşam)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Rafa Silva'ya teklif
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