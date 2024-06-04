Neymar’dan Santos iddialarına yanıt

Neymar, Al-Hilal'le sözleşmesinin devam ettiğini ve gelecek sezon için Santos'a dönme planı olmadığını belirtti. 32 yaşındaki oyuncu, Santos'a döneceği şeklinde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bir gün yeniden Brezilya ekibinde forma giymek istediğini ifade etti.

Neymar açıklamasında, "Söylenenler tamamen yalan. Planlanmış bir şey yok. Al-Hilal'le sözleşmemin bitmesine hala 1 yıl var ve harika bir sezon geçirmek istiyorum" dedi.

Bu sezon Al-Hilal'de 5 maça çıkan Neymar, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.