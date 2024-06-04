SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına gündem forvet transferi! Ya Yaremchuk ya Lauritsen

Bir yandan Paul Onuachu'dan gelecek iyi haberi bekleyen Trabzonspor, diğer yandan da B planı için ders çalışıyor. Bordo-Mavililer'de, Roman Yaremchuk için çalışmalar hızlandı. Karadeniz ekibinin, Menajer Ahmet Bulut'un, Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığını, oyuncu ile de sorunların çözüldüğünü dile getirdi.

28 yaşında 1.91 boyunda olan Yaremchuk'un, 2026 yılına kadar Club Brugge ile sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen usta forvet, geçen sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirdi. Deneyimli oyuncu, toplam 34 maçta forma giyerken 8 gol kaydetti.

DİĞER ADAY HOLLANDA'DAN

Trabzonspor'un diğer adayı ise Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giyen 26 yaşında 1.96 boyundaki forvet oyuncusu Tobias Lauritsen oldu. Norveç vatandaşı olan Lauritsen, bu sezon Sparta Rotterdam'da 31 lig maçına çıktı, 12 gol atıp, 9 asist yaptı. (Milliyet)