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Giriş Tarihi: 4.6.2024 13:30

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına gündem forvet transferi! Ya Yaremchuk ya Lauritsen

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına gündem forvet transferi! Ya Yaremchuk ya Lauritsen

Forvet transferi için Paul Onuachu’dan haber bekleyen Trabzonspor, alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki isimler Roman Yaremchuk ve Tobias Lauritsen...

Bir yandan Paul Onuachu'dan gelecek iyi haberi bekleyen Trabzonspor, diğer yandan da B planı için ders çalışıyor. Bordo-Mavililer'de, Roman Yaremchuk için çalışmalar hızlandı. Karadeniz ekibinin, Menajer Ahmet Bulut'un, Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığını, oyuncu ile de sorunların çözüldüğünü dile getirdi.

28 yaşında 1.91 boyunda olan Yaremchuk'un, 2026 yılına kadar Club Brugge ile sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen usta forvet, geçen sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirdi. Deneyimli oyuncu, toplam 34 maçta forma giyerken 8 gol kaydetti.

DİĞER ADAY HOLLANDA'DAN
Trabzonspor'un diğer adayı ise Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giyen 26 yaşında 1.96 boyundaki forvet oyuncusu Tobias Lauritsen oldu. Norveç vatandaşı olan Lauritsen, bu sezon Sparta Rotterdam'da 31 lig maçına çıktı, 12 gol atıp, 9 asist yaptı. (Milliyet)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına gündem forvet transferi! Ya Yaremchuk ya Lauritsen
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