SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Amrabat haftası

Amrabat için Nicolo Zaniolo takası iddiası da gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların uzun süredir bu transfer için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Anlaşmaların tamamlanması için Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusundaki kararı bekleniyordu. Gelinen son nokta itibarıyla İngiliz devi, Amrabat'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

FIORENTİNA TEKLİFLERE HAZIR

Fiorentina cephesi de teklifleri değerlendirmeye hazır. Faslı yıldızın yeşil ışık yakmasıyla birlikte yeniden harekete geçen Galatasaray, önümüzdeki hafta bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırmaya çalışacak. Galatasaray, Sofyan Amrabat'ı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı. Manchester United, Avrupa'da transfer penceresinin bitimine sayılı saatler kala Faslı yıldızı Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

22 MİLYON EURO

Sofyan Amrabat'ı Manchester United'a kaptıran Galatasaray ise orta sahaya Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi transfer etmişti. Manchester United'da beklentilerin altında kalan Sofyan Amrabat, İngiliz deviyle tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev yaparken gol veya asist katkısında bulunamadı. Transfermarkt verilerine göre Sofyan Amrabat'ın 22 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor. Sofyan Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. (Fanatik)