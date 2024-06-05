Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yeni Lewandowski! Maciej Rosolek...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe yıllar sonra hasreti dindirebilecek en kritik hamle ile sezona başladı. Jose Mourinho 'yu göreve getiren Kanarya'da seçimden çıakacak sonuca göre transfer de hareketlenecek. Kurulacak kadro için temaslar yoğunlaşacak. Listede çok sayıda isim bulunuyor.



Galatasaray'ın dominasyonuna izin vermek istemeyen ve rakibinin beşinci yıldız kutlamasından önce araya girmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde uzun süredir hasret kalınan şampiyonluk için her şey sonuna kadar zorlanacak.

Bu nedenle de Jose Mourinho ve yönetim birlikte hareket ederek işi sıkı tutarak başarıya ulaşabileceğine inanıyor.

Edin Dzeko'nun durumunun belli olmaması ve Michy Batshuayi'nin de opsiyonunun henüz kullanılmaması üzerine santrfor arayışları başladı.

Polonya basını Mecxyki'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Legia Varşova'da forma giyen Maciej Rosolek ile ilgileniyor ve devreye girdi.

Haberin detayında Muci'nin Legia'dan Beşiktaş'a transferinden sonra Fenerbahçe'nin Polonya kulübünü transferde yakın takibe aldığı ve Rosolek'i gözüne kestirdiği belirtildi. Futbolcuyu taraftarların "yeni Robert Lewandowski" şeklinde adlandırdığı bilgisi var.

MACIEJ ROSOLEK KİMDİR?

22 yaşındaki Rosolek futbola ülkesinin Siedlce takımının altyapısında başladı. Ardından Legia altyapısının yolunu tuttu.

Legia'dan, bir dönem Polonya ekibi Arka Gdynia takımına kiralık olarak giden oyuncu şimdilerde yine Legia için ter döküyor. Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, on numara ve sağ kanat mevkilerinde görev alabiliyor.