Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi bitti

1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Pendikspor'da 29 Şubat 2024'te göreve başlayan Üzülmez, takımın başında 11 Süper Lig maçına çıkarken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.