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Giriş Tarihi: 11.6.2024 08:15 Son Güncelleme: 11.6.2024 08:56

Trabzonspor'un Onuachu aşkı! Nijeryalı golcü kararını verdi...

Trabzonspor’un Onuachu aşkı! Nijeryalı golcü kararını verdi...

Trabzonspor, Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu'nun peşini bırakmıyor. Takımda kalmak isteyen başarılı santrforu tekrar kiralamaya çalışan bordo-mavili yönetim, Southampton’a bir teklif daha iletti.

Trabzonspor'da Paul Onuachu aşkı bitmiyor... Kiralık oynadığı geçen sezon attığı 17 golle takımın en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı santrfor, sözleşmesi bitince ayrıldı. Bordomavililerin tekrar istediği 2.01'lik dev golcü için kulübü Southampton yüksek bonservis belirleyince umutlar azalmıştı.

Ancak 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'da oynamak istediğini kulübüne bildirmesi sonrası yönetim, bir kez daha harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Son olarak 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve İngiliz ekibinin sahiplerinin yüzde 70'ini elinde bulunduğu Göztepe'ye 1 oyuncu verilmesi teklif edildi. Ayrıca sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündeme geldi. Taraflar arasında temasların tekrar başladığı ve adı Beşiktaş ile de anılan Onuachu'nun tekrar bordomavili formayı giyebileceği kaydedildi.

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Trabzonspor'un Onuachu aşkı! Nijeryalı golcü kararını verdi...
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