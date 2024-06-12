SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’dan David Affengruber hamlesi

Savic, Gigot, Kipre ve McKenna gibi isimler Trabzonspor'un stoper listesinde bulunurken, gündemde genç ve geleceğe yatırım olarak görülen oyuncuların da olduğu öğrenildi. Bu stoperlerden biri; David Affengruber... Sturm Graz ile kontratı sona eren ve Avusturya kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 23 yaşındaki savunmacı, top tekniği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor. Geride bıraktığımız sezon 12'si Avrupa maçları olmak üzere toplamda 45 resmi karşılaşmada görev yapan Affengruber, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

1.85 boyundaki Avusturyalı savunmacı, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero mevkisinde de oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Affengruber'in bonservisinin elinde bulunması en büyük avantaj... Avusturyalı stoper, geçen sezon 45 resmi maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik skor katkısı da sağladı. Trabzonspor'da scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki stoperin, teknik heyete önerildiği ve Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği öğrenildi. Bordo Mavili yönetim, Affengruber için temaslara başladı. Görüşmelerin seyrine göre bu transferin kısa zamanda netlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)