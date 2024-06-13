Polisin VAR odasından 2 bin 61 kırmızı kart!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardımcısı Zafer Baybaba ve Osman Tınmazol'un başında olduğu Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, yakaladığı istikrar ve başarı ile tüm ülkede örnek gösterilen bir birim.Şubenin her İstanbul takımının taraftar gruplarından sorumlu 1'i komiser, 2'si polis olmak üzere 3 kişilik timleri var.Bu timler, sorumlu oldukları takımların taraftarları ile birlikte İstanbul ve diğer illerde oynanan tüm deplasman maçlarını takip ediyor. Profesyonel futbolun yanı sıra, amatör futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda da görev yapıyorlar. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Polisleri, 2023-24 sezonunda da sporda şiddete geçit vermedi. İzleme yaptıkları kendilerine ait "VAR" odalarından suça karışanları tespit ettiler. Bu kapsamda toplamda 2 bin 61 taraftara işlem yapıldı.Karşılaşma günü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket eden Spor Şube Müdürlüğü, genel çalışmalarına ise maçlardan 3 gün önce başlıyor.İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; 2023-2024 sezonunda görevini eksiksiz yerine getirdi. Çok sayıda yanıcı, kesici ve patlayıcı madde ele geçirildi. Meşaleler cips paketlerinde, bıçaklar ise eldivenlerin içerisinde bulundu.