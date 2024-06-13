Sparta Prag’ın yıldızı Preciado’dan Galatasaray açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni transferler için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Sağ bek transferi için kolları sıvayan Cimbom, Sparta Prag'da forma giyen Ekvadorlu yıldız Angelo Preciado'yu listesine almıştı.

PRECİADO'DAN GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Sparta Prag'ın 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado'dan Galatasaray'la ilgili transfer sorusuna flaş bir cevap verdi.

"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEYİ ÇOK İSTERİM"

A Haber'de yer alan habere göre Preciado, "Galatasaray'da forma giymek ister misin?" sorusuna Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir cevap verdi. Preciado, soru üzerine yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim. Bunun için ilk önce takımımın bunu kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.