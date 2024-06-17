Son dakika haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un, takımda biletini kestiği ilk isim belli oldu. Buruk'un kararı doğrultusunda Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

MİLLİ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Sarı-Kırmızılıların Halil'e, "Kendine kulüp bul" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE TEMASTA



Haber detayında, Galatasaray'ın kararı doğrultusunda kendisine yeni bir takım arayışında olan Halil Dervişoğlu'nun, birçok Süper Lig ekibiyle temasta bulunduğu belirtildi.

AYRILIK İÇİN KOLAYLIK SAĞLANACAK



Galatasaray, 24 yaşındaki forveti geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılıların takımdan ayrılmasını istediği Halil için bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI



Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla başladığı sezona Hatayspor'da nokta koydu. Geçtiğimiz sezon her iki takımla toplamda 31 maça çıkan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.