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Giriş Tarihi: 17.6.2024 15:00 Son Güncelleme: 17.6.2024 15:10

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Ben Jhonson için büyük ısrar!

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Ben Jhonson için büyük ısrar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar devam ediyor... Cimbom, kadrosuna katacağı yıldız isimlerle gelecek sezon her kulvarda iddialı olmak isterken flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu. Yer alan haberlerde sarı-kırmızılıların Ben Jhonson'ın transferinde önemli bir mesafe katettiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Yeni sezonda kaliteli bir sağ bek kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Ben Jhonson için gaza bastı...

24 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı belirtildi. İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.

"leedsunited.news" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın İngiliz sağ beki Leeds United'ın elinden kaptığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Jhonson'ı da elinden kaptı."

Geçen sezon West Ham United'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamazken, 1 asist kaydetti.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan Ben Jhonson için büyük ısrar!
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