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Giriş Tarihi: 20.6.2024 10:27

Mert Müldür'den SABAH Spor'a çarpıcı sözler: "Portekiz'i de devirip gruptan çıkacağız"

Mert Müldür’den SABAH Spor’a çarpıcı sözler: Portekiz’i de devirip gruptan çıkacağız

EURO 2024'e 3 puanla başlayan A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarına devam ediyor. Gürcistan ağlarını çok şık bir golle sarsan Mert Müldür, SABAH Spor'a çok özel açıklamalar yaptı. Çok güçlü bir takım olduklarını söyleyen milli sağ bek, "İlk maçımızı kazandık ama bu rahatlayacağımız anlamına gelmez. Portekiz'i de devirip gruptan çıkacağız" dedi.

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı Gürcistan maçında ilk golün sahibi olan Mert Müldür, maçın ardından SABAH Spor'a röportaj verdi. Topun gelişine yarım vole vuruşla jeneriklik bir gol atan milli oyuncu, turnuvaya iyi başladıklarını belirterek, "Sona doğru takımda biraz yorgunluk oldu, konsantrasyonu kaybettik ama çok şükür 3. golü bulup maçı bitirdik. 3 puanı kesinlikle hak ettik. Son dakikalarda Samet'in çıkardığı top önemliydi. Hak ettiğini alabilme duygusu bizi çok rahatlattı. 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettik. Son dakikada bir gol yeseydik çok üzülürdük" dedi.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Grupta oynanacak Portekiz maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki sağ bek, "İlk maçımızı kazandık ama bu rahatlayacağımız anlamına gelmez. Daha da hırslanacağız. Portekiz'e karşı ikinci maçımızı da kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle bu şekilde devam edip güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

HIZ SINIRINI AŞTI!

Gürcistan ağlarını 18.2 metreden saatte 134.4 km hızla sarsan Mert Müldür, A Milli Takım formasıyla ikinci golünü kaydetti.

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Mert Müldür'den SABAH Spor'a çarpıcı sözler: "Portekiz'i de devirip gruptan çıkacağız"
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