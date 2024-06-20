Mert Müldür'den SABAH Spor'a çarpıcı sözler: "Portekiz'i de devirip gruptan çıkacağız"

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı Gürcistan maçında ilk golün sahibi olan Mert Müldür, maçın ardından SABAH Spor'a röportaj verdi. Topun gelişine yarım vole vuruşla jeneriklik bir gol atan milli oyuncu, turnuvaya iyi başladıklarını belirterek, "Sona doğru takımda biraz yorgunluk oldu, konsantrasyonu kaybettik ama çok şükür 3. golü bulup maçı bitirdik. 3 puanı kesinlikle hak ettik. Son dakikalarda Samet'in çıkardığı top önemliydi. Hak ettiğini alabilme duygusu bizi çok rahatlattı. 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettik. Son dakikada bir gol yeseydik çok üzülürdük" dedi.