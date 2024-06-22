Bayern Münih’ten Hakan Çalhanoğlu’na kanca

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu, bu yaz dev bir transfer yapabilir. Yıldız orta sahanın Bayern Münih'in gündeminde olduğu belirtildi.

Bild'in haberinde orta sahaya Palhinha'yı transfer etmek isteyen Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldığı belirtildi. Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, Palhinha transferinde olumsuz sonuç alınması halinde Alman devinin ikinci seçeneği olarak dikkat çekiyor.

Palhinha için yaptığı 35 ve 45 milyon Euro'luk teklifler Fulham tarafından reddedilen Bayern'in üçüncü bir teklif yapacağı, bu teklifin de reddedilmesi halinde rotayı Hakan'a çevireceği belirtildi.

Daha önce Almanya'da Karlsruhe, Hamburg ve Leverkusen formaları giyen Hakan Çalhanoğlu, 2017'de Milan'a transfer olmuş ve sonrasında da 2021'de Inter kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki milli futbolcumuz, 2027 yılına kadar sözleşmeli olduğu Inter'de şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda 15 gol ve 3 asistle oynamıştı.



