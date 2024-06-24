Son dakika haberi: Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’ı üzdü!

Galatasaray, oyuncularına gelen teklifleri EURO 2024 sonrasına ötelemişti. Bunun nedeni ise söz konusu isimlerin turnuvada gösterecekleri performanslarıyla değerlerini artırma ihtimaliydi. Ancak yönetimin bu hesapları şu ana kadar pek tutmadı. Özellikle de Abdülkerim Bardakcı konusunda... Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi. Bu durum sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığına neden oldu. Suudi Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya. Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. 2023-

23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı. 10 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist kaydetti.



ZANIOLO'DA SONA DOĞRU!



3 Temmuz tarihinde sezonu açacak Galatasaray'da bu tarihe kadar Nicolo Zaniolo'nun durumu kesinlik kazanacak. İtalya'ya dönüş kararı alan ve bu talebini kulüp yetkililerine bildiren Zaniolo için Atalanta ve Fiorentina ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki İtalyan yıldızdan zarar etmek istemeyen Galatasaray, direkt satışta minimum 15 milyon Euro bonservis beklentisinde. Kiralama formülünde ise tek şart, sözleşmeye performansa bağlı olmayan 15 milyon Euro'dan yüksek zorunlu satın alma opsiyonu koyulması...



5 YABANCIYA YER KALMADI



TFF'nin yeni sezonda 12 yabancı kararı alması sonrasında Galatasaray kadro planlamasında değişikliğe gitti. İlk 11'e sağ bek ve 8 numara takviyesi yapacak sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi devam eden 5 yabancıya yer kalmadı. Tete'yi satmaya hazırlanan Galatasaray, Sergio Oliveira ve Leo Dubois'le yollarını ayıracak, Cicaldau ve Ross'u yine kiralık olarak yollayacak. Mevcut kadroda Muslera, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Ziyech, Zaha, Mertens ve İcardi ile 9 olan yabancı sayısı yeni transfer Batshuayi ile 10'a çıktı. Oyuncu satışı yapılmadığı senaryoda sağ bek ve 8 numaraya yapılacak takviyelerle yabancı kontenjanı dolacak. İtalya'ya dönme kararı alan Zaniolo, yeni sezon planlamasında yok. Eldeki yabancılardan Tete, Dubois, Oliveira, Cicaldau ve Ross için Galatasaray'ı yoğun mesai bekliyor.