SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fener’den Morata çıkarması

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar, transferde patlayacak bombalar için sabırsız. Ancak en çok merak edilen, forvet için kime imza attırılacağı. Listenin başında Alvaro Morata ve Romelu Lukaku var. Ancak Morata isminin daha ön planda olduğu kaydedildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yönetim, Alvaro Morata için Atletico Madrid ile temaslara başlamıştı. Fenerbahçe, pazarlıkları sıklaştırma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, en fazla 10 milyon Euro'luk bir bedele İspanyol devini ikna etmeyi hedefliyor. Yıldız golcünün menajerlik şirketiyle görüşmeler de devam ediyor. Tarafların, senelik 5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayabilecekleri belirtildi. Yönetim, işi bitirme noktasına getirip, EURO 2024 sonrası Morata'ya imza attırmayı planlıyor.

MOURINHO'YA BEĞENİ ATTI

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı. (Fanatik)