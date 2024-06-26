Çekya teknik direktörü Ivan Hasek: "Bu takım gruptan çıkabilecek kapasiteye sahipti"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya, Hamburg'ta karşılaştığı A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenildi ve turnuvadan elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çekya Milli Takım Teknik Direktörü Ivan Hasek açıklamalarda bulundu. Şampiyonada başarısız olduklarını söyleyen Hasek, "Evimize dönüyoruz, üzgünüz. Çünkü bu takım gruptan çıkabilecek kapasiteye sahipti. O yüzden hayal kırıklığı yaşadım. Oyuncularım adına da üzgünüm. Çok iyi oynadı. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Gerçekten yazık oldu" diye konuştu.

Turnuvanın en genç oyuncularına sahip olduklarını ve onları çok iyi bir geleceğin beklediğini ifade eden Ivan Hasek, "Bu da bizi umutlu kılıyor. Önümüzde süreç var. Dünya Kupası elemeleri var. Onu başarmak istiyoruz. Amacımız gruptan çıkmaktı. Dolayısıyla bu bizim için başarısızlık" şeklinde konuştu.

Gördükleri kırmızı kartın kendilerini etkilediğini ifade eden Ivan Hasek, "Hakem yüzünden kazanamadık demek istemiyorum. Bizim Gürcistan'ı yenmemiz gerekiyordu. O zaman bu maç bambaşka olurdu" dedi.

Çekya Milli Takım Teknik Direktörü Ivan Hasek, Çek ve Türk taraftarların Volkspark Stadyumu'nda güzel bir ortam oluşturduğunu aktararak, bugüne kadar gördüğü en güzel stadyum atmosferlerinden olduğunu belirtti.