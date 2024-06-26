Samet Akaydin'in babasından flaş sözler: "İğne ile düzelme oldu"

A Milli Takım'ın EURO2024'TE Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesi sürpriz bir açıklama geldi. Samet Akaydin'in babası Mustafa Akaydin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Mustafa Akaydin, "Her akşam konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İlk maçta moral, motivasyonu çok güzeldi. İkinci maçta, futbol hatalar oyunu, herkes yapabilir. Orada oynayan herkese, hepsine sahip çıkmamız lazım. Son maçta kasığında bir ağrı oldu ama şu anda iyi, düzeldi. Biraz iğne ile düzelme oldu. Kendini iyi hissediyor. Morali üst seviyede." dedi.