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Giriş Tarihi: 27.6.2024 16:02

Eyüpspor'dan Dorukhan Toköz sürprizi

Eyüpspor’dan Dorukhan Toköz sürprizi

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Adana Demirsporlu Dorukhan Toköz'ün transferinde sona geldi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eyüpspor son olarak Adana Demirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Adana Demirspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Sports Digitale)

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Eyüpspor'dan Dorukhan Toköz sürprizi
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