Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın
Giriş Tarihi: 27.6.2024 16:09 Son Güncelleme: 27.6.2024 16:18

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniveritesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniveritesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Özbek, Topkapı Üniversitesi'nden mezun olanlara hayatlarında başarılar diledi.

"Ben de sizler gibi 50 yıl önce kendi mezuniyet törenime katılmıştım." diyen Özbek, "Ben de 50 yıl önce hayallerimin peşinden koştum. Bir hayalim de Galatasaray spor kulübün başkanı olmaktı. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında Özbek'e plaket ve çiçek takdim edilirken, İstanbul Topkapı Üniveritesi mezunları da Özbek ile fotoğraf çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA