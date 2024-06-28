Türkiye’nin final yolu

2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalarak büyük gurur yaşatan A Milli Takım, Avusturya engelini geçtiği takdirde sonraki aşamada zorlu rakipler bekliyor. Ay-Yıldızlılar, 2 Temmuz Salı günü karşılaşacağı rakibini
mağlup ederse çeyrek finalde Romanya-Hollanda'nın
galibiyle mücadelede edecek. Yarı finalde ise İngiltere- Slovakya kazananı ve İsviçre-İtalya maçından gelecek takımlardan biriyle oynayacak. Son 16 turu yarın İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçlarıyla başlayacak. Dev final ise 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.
SON 16 EŞLEŞMELERİ
İSVİÇRE-İTALYA
İNGİLTERE-SLOVAKYA
ROMANYA-HOLLANDA
AVUSTURYA-TÜRKİYE
ALMANYA-DANİMARKA
İSPANYA-GÜRCİSTAN
FRANSA-BELÇİKA
PORTEKİZ-SLOVENYA