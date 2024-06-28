Türkiye’nin final yolu

2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalarak büyük gurur yaşatan A Milli Takım, Avusturya engelini geçtiği takdirde sonraki aşamada zorlu rakipler bekliyor.mağlup ederse çeyrek finaldegalibiyle mücadelede edecek. Yarı finalde ise İngiltere- Slovakya kazananı ve İsviçre-İtalya maçından gelecek takımlardan biriyle oynayacak. Son 16 turu yarın İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçlarıyla başlayacak.İSVİÇRE-İTALYAİNGİLTERE-SLOVAKYAROMANYA-HOLLANDAAVUSTURYA-TÜRKİYEALMANYA-DANİMARKAİSPANYA-GÜRCİSTANFRANSA-BELÇİKAPORTEKİZ-SLOVENYA