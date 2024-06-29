Arda Güler’den Ronaldo’ya şok!

A Millî Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EURO 2024'te sahada olduğu kadar sanal aleme de damga vurdu... Apuestas Deportivas adlı internet sitesi, Instagram'da şampiyona başlamadan bir gün önce (13 Haziran) ile grup aşamasının tamamlandığı akşamdan bir gün sonrası (27 Haziran) arasındaki verileri tuttu.
Buna göre 19 yaşındaki futbolcu, turnuva boyunca Instagram'da 1 milyon 93 bin 669
yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı. EURO 2024'te 996 bin 661
yeni takipçi kazanan Cristiano Ronaldo ise milli yıldızın arkasında kaldı.
MERT GÜNOK İDMANA ÇIKMADI
A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına dün başladı. Kaleci Mert Günok ve cezalı Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Bir diğer sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın da adalesinde zorlanma olduğu için çalışmada yer almadığı kaydedildi.