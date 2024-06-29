Arda Güler’den Ronaldo’ya şok!

A Millî Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EURO 2024'te sahada olduğu kadar sanal aleme de damga vurdu...Buna göre 19 yaşındaki futbolcu, turnuva boyunca Instagram'dayeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı. EURO 2024'teyeni takipçi kazanan Cristiano Ronaldo ise milli yıldızın arkasında kaldı.A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına dün başladı. Kaleci Mert Günok ve cezalı Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Bir diğer sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın da adalesinde zorlanma olduğu için çalışmada yer almadığı kaydedildi.