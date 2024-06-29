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Giriş Tarihi: 29.6.2024 23:27

Son dakika haberi: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih...

Son dakika haberi: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih...

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, durmak bilmiyor. Bordo mavililer, eski yıldızı Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattı. Fırtına'nın her konuda anlaşmaya vardığı Nwakaeme, pazar günü saat 14.30'da Trabzon'a gelecek.

Trabzonspor, Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katıyor. Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından bordo-mavililer, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz Fırtınası'nın her konuda anlaşmaya vardığı Nwakaeme, pazar günü 14.30'da Trabzon'a gelecek.

Nwakaeme'nin tekrar bordo-mavili formayı giyecek olmasından dolayı taraftar büyük bir heyecan içinde.

İlk olarak taraftarlarla buluşması ve ardından sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Nijeryalı yıldız, daha sonra Macaristan'daki kampa katılacak.

Trabzon Havalimanı'nda büyük bir karşılama töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih...
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