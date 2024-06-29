Son dakika haberi: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih...

Trabzonspor, Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katıyor. Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından bordo-mavililer, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz Fırtınası'nın her konuda anlaşmaya vardığı Nwakaeme, pazar günü 14.30'da Trabzon'a gelecek.

Nwakaeme'nin tekrar bordo-mavili formayı giyecek olmasından dolayı taraftar büyük bir heyecan içinde.

İlk olarak taraftarlarla buluşması ve ardından sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Nijeryalı yıldız, daha sonra Macaristan'daki kampa katılacak.

Trabzon Havalimanı'nda büyük bir karşılama töreni düzenlenmesi bekleniyor.