Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, yarın EURO 2024’te karşılaşacakları İspanya’yı övdü:

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'e Uluslar Ligi'nden vize alan ve tarihinde ilk kez bu kulvarda mücadele eden Gürcistan, Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nu üçüncü bitirerek son 16 turuna yükseldi. Bu etapta turnuvanın favorilerinden olan İspanya ile eşleşen Gürcistan'ın teknik direktörü Sagnol, yarın Köln Stadı'nda yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 elemelerinde de karşılaştıkları İspanya'ya 3-1 ve 7-1 yenildiklerini hatırlatan 47 yaşındaki teknik adam, "Bence zorluklar olmadan büyük başarılar elde edemezsiniz. Bu bizim yolculuğumuzun bir parçasıydı. Bundan daha iyi anlarımız da oldu ama bu da bu işin bir parçası. Bugün burada olmamızın nedeni yaşadığımız 7-1'lik yenilginin öğrettikleri olabilir. İspanya'yı çok iyi tanıyoruz. Son 3 yılda onlarla 4 kez oynadık. Dördünü de kaybettik ama yarınki farklı bir yarışma" diye konuştu.

Sagnol, İspanya'nın çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadrosu olduğuna değinerek, "İspanya'ya karşı oynadığınızda tehlike her yerden gelebilir. Her hafta sonu üst düzey bir ligde, üst seviyede oynayan harika oyunculara sahipler. Tabii ki, Williams ve Yamal'ın son yılı harika geçti. Gelişimleri kesinlikle muhteşem. Genç oyuncuların üst düzeye gelmesini görmek her zaman güzel. Özellikle Yamal henüz 16 yaşında. Ben 16 yaşımdayken nerede olduğumu hatırlamaya çalışıyorum ve o seviyeden çok uzaktaydım. Futbol dünyasının son 15 yılının Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında bir ping-pong gibi geçtiğini düşünüyorum. Genç oyuncuların da bu seviyeye gelmesi spor ve futbol için kesinlikle harika. Bence orta sahalarında dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Rodri de bulunuyor. İspanyol takımına baktığımda tüm pozisyonlar harika oyuncularla dolu. Ancak futbol her zaman bireyselliklerle ilgili değildir. Takım olmak da önemlidir. İspanya grup aşamasında çok iyi şeyler gösterdi. Ancak biz de birkaç ilginç şey yaptık" ifadelerini kullandı.

Kendilerinde de önemli oyuncular olduğuna değinen Willy Sagnol, "Oyuncularımın son 3 maçta gösterdiği tepkilerden mutluyum. Yarın başka bir maç olacak. Bana göre bu maça büyük bir öz güvenle gireceğiz. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Benim için, zaten 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Tekrar sahada olup, büyük bir stadyumda Gürcistan milli marşını duyacağım için çok heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol takımı Valencia'da forma giyen milli kaleci Giorgi Mamardashvili ise yarınki müsabakayla ilgili, "İspanya açık bir oyun oynayacak gibi görünüyor, saldıracaklar. Biz savunma yaparak oynayacağız. Hata yapmamalı, sonra kontrataklara odaklanmalıyız. İyi oyuncularımız var ve İspanya ceza sahasında tehlikeli anlar yaratabilirler. Biraz gerginlik bekliyoruz ve geri çekilerek oynayabiliriz ama atakta da oldukça tehlike yaratacağız" şeklinde görüş belirtti.