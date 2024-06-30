SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria’ya sıkı markaj

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ardından dünyaca ünlü Portekizli yıldız Rafa Silva'yı resmen kadrosuna katan Beşiktaş'ta tüm gözler Angel Di Maria'ya çevrildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America'da bulunan deneyimli oyuncuyla sürekli iletişim halinde oldukları belirlendi. Rafa Silva transferiyle taraftarların alkışını toplayan siyah-beyazlılar, Di Maria'yı da en kısa sürede takıma dahil etmek istiyor.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa America'yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını iletecek" ifadelerini kullanmıştı. Benfica ile mevcut sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun karar aşamasıda olduğu aktarıldı. Di Maria'nın Beşiktaş'tan aldığı cazip teklife çok sıcak baktığı ancak henüz kesin bir karar vermediği vurgulandı. Yetenekli futbolcu, Benfica'dan ayrılmaya karar verirse büyük olasılıkla Beşiktaş'la anlaşacak. Di Maria'yı ikna etmek için yoğun çaba harcayan siyahbeyazlılar en geç 10 gün içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor. (Milliyet)