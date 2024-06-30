SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kevin Carlos, Kartal oluyor

Beşiktaş, takıma hem tecrübeli hem de gelecek potansiyeli olan oyuncular transfer ederek yeni bir oluşum içerisine girmeyi hedefliyor. Siyah-Beyazlılar bu doğrultuda, İsviçre'nin Yverdon Sport takımında forma giyen Kevin Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, geride kalan sezonda 36 resmi maça çıkan ve 14 gol-4 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki santrforu transfer etmek için kulübüyle görüşmeleri ileri seviyeye taşıdı.

GELİRSE JACKSON MULEKA GİDECEK

Nijerya asıllı İspanyol santrfor için transferde büyük aşama kaydedildiği belirtildi. Kevin Carlos, bu sezon 14 golle İsviçre Ligi'nin gol kralı olmayı da başardı. Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katması halinde Jackson Muleka için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı. Muleka'ya birçok ülkeden talipler var. Beşiktaş en az 4-5 milyon Euro bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor.