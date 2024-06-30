SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Guela Doue, Aslan’a yakın

Galatasaray, transfer çalışmalarında sağ bek pozisyonuna öncelik verdi. Sarıkırmızılılar bu kapsamda Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi. Fildişi Sahilli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu öğrenildi.

Aslan'ın Fransız ekibi ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip işe nokta koymaya hazırlandığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkan Guela Doue, bu maçlarda 4 asist katkısı yapmayı başardı. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.