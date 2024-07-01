Son dakika haberi: Galatasaray’da Leo Dubois yolcu!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyonlukla noktaladı. Cimbom alınan bu zaferin ardından yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.



Sarı-kırmızılılarda bu anlamda yapılacak transfer hamleleri büyük bir merakla takip ediliyor. Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.



Cimbom'da geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişme yaşandı. Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois, kontratı bitince takıma dönüş yapmıştı.



29 yaşındaki Fransız oyuncu, ilk etapta kampta yer alacak. Fakat yabancı sayısının 12 olarak belirlenmesi nedeniyle Dubois'le yolların ayrılması bekleniyor.



Fransız sağ bek, kariyerini İstanbul ekiplerinde sürdürmeye sıcak bakıyor.



29 yaşındaki futbolcu 2022'nin yaz transfer döneminde Lyon'dan, Galatasaray'a transfer olmuştu.



Cimbom ile yaşadığı şampiyonluğun ardından geride kalan sezon RAMS Başakşehir'de sezonu kiralık olarak tamamladı.

