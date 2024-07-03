Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan Merih Demiral için skandal karar! Bakan Bak'tan karar sonrası paylaşım...
Giriş Tarihi: 3.7.2024 12:04 Son Güncelleme: 3.7.2024 12:36

UEFA'dan Merih Demiral için skandal karar! Bakan Bak'tan karar sonrası paylaşım...

UEFA’dan Merih Demiral için skandal karar! Bakan Bak’tan karar sonrası paylaşım...

UEFA, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'ın sevinciyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. UEFA, milli oyuncumuza açılan soruşturmanın gerekçesiyle ilgili açıklama yaptı. Açılan soruşturma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

BAKAN BAK'TAN SORUŞTURMA SONRASI PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla paylaşım yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan Merih Demiral için skandal karar! Bakan Bak'tan karar sonrası paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA