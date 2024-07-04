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Giriş Tarihi: 4.7.2024 17:56 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:32

Michy Batshuayi, transfer sürecini anlattı! "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum"

Michy Batshuayi, transfer sürecini anlattı! Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için mutluyum

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzaları attı. Batsuhayi, imza töreninin ardından Galatasaray formasını da ilk kez sırtına geçirdi. Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı ekipte 44 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Belçikalı oyuncunun 44 numaralı formayı giyeceği belirtilirken, Galatasaray Müzesi'ni de ziyaret eden yıldız oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Batshuayi'nin açıklamaları:

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi."

"Türkiye Ligi her geçen gün büyüyor. 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim."

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım."

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Michy Batshuayi, transfer sürecini anlattı! "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum"
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