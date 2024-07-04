Michy Batshuayi, transfer sürecini anlattı! "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum"

İşte Batshuayi'nin açıklamaları:

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi."

"Türkiye Ligi her geçen gün büyüyor. 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim."